Мотоциклист проехал от села до озера 60 км. На обратном пути он уменьшил скорость на 10км/ч и поэтому израсходовал на 0,3 ч больше. Сколько времени затратил мотоциклист на обратный путь?
Алгебра
Мотоциклист проехал от села до озера 60 км. На обратном пути он уменьшил скорость на 10км/ч и поэтому израсходовал на 0,3 ч больше. Сколько времени затратил мотоциклист на обратный путь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Итак 1ый путь - v=x S=60км t=y 2ой путь - v=x-10 S=60км t=y+3 1)Система уравнений x * y= 60 (по формуле S=vt) (x-10) * (y+0,3) = 60 (по формуле S=vt) 2) выразим y из первого уравнения y=60/x 3)подставляем во 2ое уравнение. получаем: 0,3x^2 + 3x - 600 = 0 D(дискреминант)=729, соответственно корень=27 итак через уравнение дискр. получаем, что x1=50 x2=40 v (1ый путь) = 50 км.час v(2ой путь)=40 км.час t(первый путь) = 1 час 12 мин. t(второй путь) = 1 час 30 мин.
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