Мотоциклист проехал от села до озера 60 км. На обратном пути он уменьшил скорость на 10км/ч и поэтому израсходовал на 0,3 ч больше. Сколько времени затратил мотоциклист на обратный путь?

Алгебра

Мотоциклист проехал от села до озера 60 км. На обратном пути он уменьшил скорость на 10км/ч и поэтому израсходовал на 0,3 ч больше. Сколько времени затратил мотоциклист на обратный путь?

Автор: Гость