Нужно сочинение на тему Будущее общество. "Future society" или "The way to Happy Society". 350 words! Буду рада за помощь, можно написать по-русски.

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Наше будущее - это, в каком-то смысле, и есть наше настоящее. Ведь будущее зависит от того, что мы делаем в настоящем. Мы планируем, творим, решаем какие бы то ни было задачи, и все это для того, чтобы в будущем нам стало легче. Мы считаем, что нам станет легче. Но на самом деле, решив одну задачу перед человеком тут же предстает новая, более сложная. И этому не будет конца, разве что наступит недолгое затишье. Если бы люди обратились к истории, приняли во внимание все ошибки прошлого, можно было бы понять, как действовать сейчас, в настоящем, для лучшего будущего. Но человека испокон веков тянет на открытия, разобраться в сущности того или иного происшествия, постигнуть суть бытия. Такие уж мы с вами люди - ненасытные, желающие познать все и вся. В этом нет ничего плохого, однако необходимо знать меру. Все мы с вами догадываемся, к чему это может привести. И сейчас, когда мы с вами, обычные люди, можем наблюдать по новостям о том, как небыстро, но в тоже время достаточно стремительно меняется климат, о том, как ведут дискуссии образованные люди насчет конца света, какой можно сделать вывод? Я считаю, что здесь стоит говорить непосредственно о влиянии человека на окружающую среду. И решение этой проблемы достаточно простое, но в тоже время, очень сложное. Ведь, отказавшись от всего того, что сейчас приводит к катаклизмам и нарушениям привычной среды обитания, люди многое потеряют. А терять им этого не хочется. Ведь они так долго шли к тому, чтобы научится брать для себя что-то полезное из окружающей среды. Но, к сожалению, не научились себя контролировать. Не подумали изначально обо всех последствиях. Хотя, опять же, может все те, кто стоит за этим, все продумали, только промолчали, как это часто бывает... Так вот, касаясь темы нашего общества в будущем, я бы хотела еще раз повторить, что все зависит от самого человека. Это, мне кажется, очевидная истина. Пускай мы с вами не можем повлиять на весь мир в целом, в силу того, что не являемся достаточно влиятельными людьми в этой сфере. Однако, каждый из нас представляет собой отдельный, единственный экземпляр своего рода мира. Прежде всего, необходимо начать с себя. И только когда каждый человек на земле это поймет, проблема будет исчерпана. А затем всем нам предстоит обдумать, что же нужно сделать, что бы все не закончилось трагедией для всего человечества? Как вернуться в тот мир, где человек и природа были одним целым, в равной степени зависящие друг от друга? p.s. получилось своего рода сочинение-рассуждение с филоссовским уклоном. Не совсем, наверное, то, что требовалось, но, может быть мои мысли тебе чем-то помогут :) (слов 400)