Нужно сочинение на тему Будущее общество. "Future society" или "The way to Happy Society". 350 words! Буду рада за помощь, можно написать по-русски.

Английский язык

Нужно сочинение на тему Будущее общество. "Future society" или "The way to Happy Society". 350 words! Буду рада за помощь, можно написать по-русски.

Автор: Гость