из пункта А в пункт Б вышел поезд со скорость 110 км/ч,через 30 минут из пункта Б в пункт А вышел поезд со скоростью 140 км/ч. Расстояние между А и Б 750 км. через сколько поезда встрется?
Математика
из пункта А в пункт Б вышел поезд со скорость 110 км/ч,через 30 минут из пункта Б в пункт А вышел поезд со скоростью 140 км/ч. Расстояние между А и Б 750 км. через сколько поезда встрется?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
110х-0,5=55 км- проехал первый поезд за 30 мин 750-55=695 км 695:(110+140)=2,78 часа
Гость:
складываем скорости 140+110=250. Отнимаем проеханные 55 км за 30 мин. 750-55=695. 695:250=2,78. Но к этому нужно прибавить 30 минут, потраченные в начале пути первого поезда. 2,78 это 3 часа 18 минут. 3,18 + 0,30 = 3,48часа
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