из пункта А в пункт Б вышел поезд со скорость 110 км/ч,через 30 минут из пункта Б в пункт А вышел поезд со скоростью 140 км/ч. Расстояние между А и Б 750 км. через сколько поезда встрется?

Математика

из пункта А в пункт Б вышел поезд со скорость 110 км/ч,через 30 минут из пункта Б в пункт А вышел поезд со скоростью 140 км/ч. Расстояние между А и Б 750 км. через сколько поезда встрется?

Автор: Гость