для большого двигателя на 2 часа работы нужно 8л топлива, а для меньшего-на 3л меньше.Сколько литров топлива нужно для меньшего двигателя на 9 часов
Математика
для большого двигателя на 2 часа работы нужно 8л топлива, а для меньшего-на 3л меньше.Сколько литров топлива нужно для меньшего двигателя на 9 часов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8-3=5 (нужно на два ч. работы меньшего двигателя) 5:2*9=22,5 (нужно литров топлива для меньшего двигателя на 9 ч) Ответ: 22,5 литров топлива нужно для меньшего двигателя на 9 часов
Гость:
1)8/2=4л- нужно для работы большого двигателя на 1 час; 2)8-3=5л - нужно для работы малого двигателя на 2 часа; 3)5/2=2,5л - нужно для работы малого двигателя на 1 час; 4)9*(4+2,5) =58,5л- нужно для работы двух двигвтелей на 9 часов
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