Отрезок AB пересекает плоскость альфа. Через точки А и В проведены прямые, перпендикулярные к плоскости альфа и пересекающие её в точках А1 и В1 соответственно. Найдите АВ, если А1В1=12см, АА1=6см, ВВ1=11см.
Геометрия
Отрезок AB пересекает плоскость альфа. Через точки А и В проведены прямые, перпендикулярные к плоскости альфа и пересекающие её в точках А1 и В1 соответственно. Найдите АВ, если А1В1=12см, АА1=6см, ВВ1=11см.
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