Найти сумму первых 5-ти членов геометрической прогрессии,если б1=1,а б6=243
Алгебра
Найти сумму первых 5-ти членов геометрической прогрессии,если б1=1,а б6=243
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
243=1 * Q5 Q5= 243 Q=3 S5=b1(Q5-1)/(Q-1) S5=1(243-1)/(30-1)=242/2=121 Ответ:121
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