поезд двигался равномерно со скоростью 60км/ч проезжая мимо придорожного столба за 24 секунды. найдите длинну поезда

Алгебра
поезд двигался равномерно со скоростью 60км/ч проезжая мимо придорожного столба за 24 секунды. найдите длинну поезда
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переведем 60 км\ч в м\с: 60*1000\3600=16,6м\с Так как поезд в секунду проходит 16,6метров и он проезжал 24 секунды, умножая 24*16,6 = 398,4 метра - длина поезда
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