поезд двигался равномерно со скоростью 60км/ч проезжая мимо придорожного столба за 24 секунды. найдите длинну поезда
Алгебра
поезд двигался равномерно со скоростью 60км/ч проезжая мимо придорожного столба за 24 секунды. найдите длинну поезда
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переведем 60 км\ч в м\с: 60*1000\3600=16,6м\с Так как поезд в секунду проходит 16,6метров и он проезжал 24 секунды, умножая 24*16,6 = 398,4 метра - длина поезда
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На вершинах двух столбов висит по камере наружного наблюдения.Высоты столобов равны 5 м и 7м. Расстояние между ними равно 12 м. На каком расстоянии...
Математика
Решите неравенство и изобразите его решение на координатной прямой: 1) 4, 5х - 1, 4 7, 6; 2) 3х-1,2 3, 3; 3) 7-1,2 > 2+3,8х; 4) 3х+7 <...