СЛОВО ШКОЛА СОСТАВ (ЧТО ЕЩЕ ЕСТЬ?) ДЕЙСТВИЯ (ЧТО ЕЩЕ МОЖНО ДЕЛАТЬ)

Экономика
СЛОВО ШКОЛА СОСТАВ (ЧТО ЕЩЕ ЕСТЬ?) ДЕЙСТВИЯ (ЧТО ЕЩЕ МОЖНО ДЕЛАТЬ)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
стены, ученики, террористы(учителя :D), парты ии т.д. Разрушить :D, построить...
Гость:
1.что можно делать в школе? бегать, ходить,играть,учить,узнавать. и тд. 2. в школе есть: книга, библиотека , стены,кабинеты, и тд. 
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