Вычислите: log3 (log2 5*log5 8) После каждой log цифры маленькие как степени только снизу,помогите плиз))

Алгебра

Вычислите: log3 (log2 5*log5 8) После каждой log цифры маленькие как степени только снизу,помогите плиз))

Автор: Гость