Вычислите: log3 (log2 5*log5 8) После каждой log цифры маленькие как степени только снизу,помогите плиз))
Алгебра
Вычислите: log3 (log2 5*log5 8) После каждой log цифры маленькие как степени только снизу,помогите плиз))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
log_3(log_2 5 *log_5 8)= = log_3 (log_5 8/log_5 2) = log_3 (8/2)= log_3 3 = 1. здесь нижний индекс _ означает основание логарифма. Ответ: 1.
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