В сообщающихся сосудах находятся ртуть и вода. Высота столба воды 68 см. Какой высоты столб керосина следует налить в левое колено, чтобы ртуть установилась на одинаковом уровне?

Физика
В сообщающихся сосудах находятся ртуть и вода. Высота столба воды 68 см. Какой высоты столб керосина следует налить в левое колено, чтобы ртуть установилась на одинаковом уровне?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рк=Ркghк Рв=Рвghв  Рв = hв Рк    hк hк=Рвhв = 1000 кг/м3*0,68 м = 0,85 м       Рк                800 кг/м3
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