В сообщающихся сосудах находятся ртуть и вода. Высота столба воды 68 см. Какой высоты столб керосина следует налить в левое колено, чтобы ртуть установилась на одинаковом уровне?
Физика
В сообщающихся сосудах находятся ртуть и вода. Высота столба воды 68 см. Какой высоты столб керосина следует налить в левое колено, чтобы ртуть установилась на одинаковом уровне?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рк=Ркghк Рв=Рвghв Рв = hв Рк hк hк=Рвhв = 1000 кг/м3*0,68 м = 0,85 м Рк 800 кг/м3
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