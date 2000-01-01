СКОЛЬКО КИЛОГРАММОВ 36,5 %-Й СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ИЗ 44,8 МЕТРОВ КУБИЧЕСКИХ ХЛОРА (Н.У)?
Химия
СКОЛЬКО КИЛОГРАММОВ 36,5 %-Й СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ИЗ 44,8 МЕТРОВ КУБИЧЕСКИХ ХЛОРА (Н.У)?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уравнение Сl2+H2=2HCl 1 куб.м.=1000л=>44,8 куб.м.=44800 л 1)Посчитаем количство моль(n) Хлора n(Cl2)= 44800/22.4=2000 моль 2) Если в 1 моль H2 содержится 2000 моль водорода, то в 2 моль HCl-4000 моль 3) m(HCl)=4000моль*36.5г/моль=146000 г 4) m(кислоты)=146000/0,365=400000 г=400 кг 0,365=36,5% /100
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