автотуристы в первый день были в пути 6 ч,а во второй-4 ч.Всего они проехали 600 км.Какое расстояние туристы проезжали каждый день,если они ехали с одинаковой средней скоростью?

Математика

автотуристы в первый день были в пути 6 ч,а во второй-4 ч.Всего они проехали 600 км.Какое расстояние туристы проезжали каждый день,если они ехали с одинаковой средней скоростью?

Автор: Гость