автотуристы в первый день были в пути 6 ч,а во второй-4 ч.Всего они проехали 600 км.Какое расстояние туристы проезжали каждый день,если они ехали с одинаковой средней скоростью?
Математика
автотуристы в первый день были в пути 6 ч,а во второй-4 ч.Всего они проехали 600 км.Какое расстояние туристы проезжали каждый день,если они ехали с одинаковой средней скоростью?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)6+4=10 ч- время, затраченное на весь путь; 2)600/10=60 км\ч- скорость автотуристов; 3)60*6=360км- в первый день; 4)60*4=240км- во второй день
Гость:
6+4=10(ч)-столько всего они ехали. 600/10=60(км/ч)-столько в час. 60*6=360(км)-столько в первый. 60*4=240(км)-столько во второй . ответ:360 и 240
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