При опускании цинковой пластины в раствор CuCl2 массой 150г и массовой долей вещества 30%, выделилось 2г меди. Определите выход продукта реакции(меди)?

Гость: Гость:

1)Вычислим сколько хлорида меди вообще участвовало в реакции.Формула: w=m(в-ва)*100%/m(р-ра) Выводим:m(в-ва)=w*m(р-ра)/100% m(в-ва)= 30%*150 г/100%=45 г(это чистая масса хлорида меди,которая участвовала в реакции) 2) Напишем уравнение реакции: 45 г х г CuCL2 +Zn====>ZnCl2+Cu M=135г/моль 64г/моль m=135 г 64 г Пропорция:45/135=x/64 Выводим: x=45*64/135=21,3 г(примерно) 3)Это мы узнали сколько по теории должно было выйти.Но вышло всего 2 г.Найдём в процентах это соотнешение.Формула: w(выхода)=m(практическая)*100%/m(теоритическая) Подставляем: w=2*100%/21,3 г= 9,4 % (примерно) Ответ:9,4 % (примерно).