вставьте в предложения сравнительные обороты Заснеженные кусты,как ....,сверкали в лучах январского солнца. Заснеженные кусты ,как ... , загадочно поблёскивали в лунном свете. Кленов...
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вставьте в предложения сравнительные обороты Заснеженные кусты,как ....,сверкали в лучах январского солнца. Заснеженные кусты ,как ... , загадочно поблёскивали в лунном свете. Кленовый листочек, словно.... Крупные дождевые капли колотили в окно,как .... Льдинки похрустывают под ногами, как будто ... .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1Как звёзды 2букеты роз 3бархатный шелк 4золото падает с небес 5-?
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