перечислите химические свойства железа

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Металл 8 группы побочной подгруппы 4 периода. Имеет валентность 8, может проявлять амфотерные свойства. Для железа характерны степени окисления железа — +2 и +3. Степени окисления +2 соответствует чёрный оксид FeO и белоснежный гидроксид Fe(OH)2. Они имеют основный характер. В солях Fe(+2) присутствует в виде катиона. Fe(+2) — слабый восстановитель. Степени окисления +3 соответствуют красно-коричневый оксид Fe2O3 и коричневый гидроксид Fe(OH)3. Они носят амфотерный характер, хотя и кислотные, и основные свойства у них выражены слабо. Так, ионы Fe3+ нацело гидролизуются даже в кислой среде. Fe(OH)3 растворяется (и то не полностью), только в концентрированных щелочах. Fe2O3 реагирует со щелочами только при сплавлении, давая ферриты (формальные соли кислоты HFeO2): Fe2O3 + 2NaOH = NaFeO2 + H2O Железо (+3) чаще всего проявляет слабые окислительные свойства. Степени окисления +2 и +3 легко переходят между собой при изменении окислительно-восстановительных условий. Кроме того, существует оксид Fe3O4, формальная степень окисления железа в котором +8/3. Однако этот оксид можно также рассматривать какферрит железа (II) Fe+2(Fe+3O2)2. Также существует степень окисления +6. Соответствующего оксида и гидроксида с свободном виде не существует, но получены соли — ферраты (например, K2FeO4). Железо (+6) находится в них в виде аниона. Ферраты — сильнейшие окислители