запишите уравнения реакций с помощью которых можно осуществить следующие превращения ; 1) O2-H20-H2-NH3-H20-H3PO4-H20-NaOH 2) C2H4-C2H5OH-C2H4-CH3CHO-CH3COOH-H20 заранее спасибо !!!
Химия
запишите уравнения реакций с помощью которых можно осуществить следующие превращения ; 1) O2-H20-H2-NH3-H20-H3PO4-H20-NaOH 2) C2H4-C2H5OH-C2H4-CH3CHO-CH3COOH-H20 заранее спасибо !!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)O2+2H2===>2H2O 2H2O===>2H2+O2 3H2+N2===>2NH3 4NH3 + 3O2 ====>2N2 + 6H2O 3H2O+P2O5====>2H3PO4 H3PO4 + 3NaOH ===> Na3PO4 + 3H2O H2O +Na2O===>2NaOH 2)C2H4+H2O===>C2H5OH C2H5OH===>C2H4+H2O 2C2H4 +O2===> 2CH3CHO 2CH3CHO+ O2===>2CH3COOH 2CH3COOH+CaCO3===>(CH3COO)2Ca + CO2(стрелка вверх) + H2O
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