запишите уравнения реакций с помощью которых можно осуществить следующие превращения ; 1) O2-H20-H2-NH3-H20-H3PO4-H20-NaOH 2) C2H4-C2H5OH-C2H4-CH3CHO-CH3COOH-H20 заранее спасибо !!!

Химия

запишите уравнения реакций с помощью которых можно осуществить следующие превращения ; 1) O2-H20-H2-NH3-H20-H3PO4-H20-NaOH 2) C2H4-C2H5OH-C2H4-CH3CHO-CH3COOH-H20 заранее спасибо !!!

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