вынести общий  множитель  за  скобку 5x+5y

Алгебра
вынести общий  множитель  за  скобку 5x+5y
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5(х+у)                                                                    
Гость:
Общий множитель 5, получаем: 5х+5у=5(х+у)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
можно ли в горах на высоте 2,5 км встретить летом ледники если у подножий гор +25
Ответить
Химия
В воде массой 120г растворили при нагревании 5 г оксида фосфора (5) .Рассчитайте массу,количество вещества и массовую долю ортофосфорной кислоты в ...
Ответить
Литература
( 4класс) Отметьте художественные средства с помощью которых автор создаёт картину и передаёт чувства. Полный месяц встал над лугом Неизменным дивн...
Ответить
Английский язык
Then Chita sees a dolphin , a big grey dolphin .The dolphin can jump and play. But it can*t run or sing..*I don*t want to have such a friend ,*says...
Ответить
Химия
перечислите химические свойства железа
Ответить