вынести общий множитель за скобку 5x+5y
Алгебра
вынести общий множитель за скобку 5x+5y
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5(х+у)
Гость:
Общий множитель 5, получаем: 5х+5у=5(х+у)
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