В воде массой 120г растворили при нагревании 5 г оксида фосфора (5) .Рассчитайте массу,количество вещества и массовую долю ортофосфорной кислоты в полученном растворе.

Гость: Гость:

1)Напишем уравнение реакции: 120 г 5 г х г 3H2O + P2O5=======>2H3PO4 M=18г/моль 142г/моль 98г/моль m= 54 г 142 г 196 г Нужно выяснить какое из исходных веществ взято в недостатке.По этому веществу и решаем задачу. v(H2O)=120/18=6,7 моль(примерно) v(P2O5)=5/142 =0,035 моль Значит решаем по оксиду фосфора,т.к. видим что это в-во взято в недостатке 2)Составляем пропорцию из уравнение: 5/142=x/196 => x=5*196/142= 6,9 г(примерно) 3)Найдём кол-во в-ва.Формула : v(H3PO4)=m/M=6,9/98=0,07 моль 4)Массовая доля вычиляется по формуле: w=m(в-ва)*100%/m(р-ра) m( р-ра)=120 г + 5 г=125 г w=6,9*100%/125= 5,52 % Ответ:6,9 г(примерно);0,07 моль;5,52 %