можно ли в горах на высоте 2,5 км встретить летом ледники если у подножий гор +25

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Учитывая, что с высотой температура понижается в среднем на 6 градусов на каждый километр высоты, на высоте 2,5 км температура будет ниже на 2,5 х 6 = 15 градусов., чем у подножья, а именно - 10 градусов тепла Нельзя встретить