1)Почему Алеко оказался в таборе? 2)Проанализировать разговор Земфиры с Олеко.

Гость: Гость:

алеко оказался в таборе из-за того что ему наскучила жить в городе , а в таборе все жружны. разговор земфиры с алеко был таким что алеко срывался на земфиру она говорила что он её не любит что он стал другим он агресивный и она изменяла ему . она рассказала отцу что больше не любит алеко , а алеко потом убил и её и любовника