Сочинение рассуждения на тему дни недели почему они так называются.

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Как мы все знаем , в неделе 7 дней . Первый день недели Понедельник на турецком языке называют pazartesi, что также означает день после воскресенья. В то же время с грузинского ( оршабати) и таджикского (душанбе) языков слово буквально переводится как "два дня от субботы". У древних римлян был посвящён Луне (фр. lundi).Вторник - его так назвали потому . что второй день недели .Среда-этот день назвали так , потому что он находится в середине недели .Четверг-русское название происходит от числа «четыре», поскольку четверг — четвёртый день . Пятница-в большинстве славянских языков, в том числе и русском, название пятницы происходит от числа «пять», поскольку пятница считалась пятым днём. Суббота- русское название происходит от еврейского «шаббат», которое распространилось вместе с христианством по всей Европе. Воскресенье - прозвали так , потому что именно в этот день воскрес Иисус .Каждый день недели имеет свою историю происхождения , для того чтобы понять его нужно будет углубится в историю .