Составить рассказ о дне Рождении на английском языке для 4 класса
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Составить рассказ о дне Рождении на английском языке для 4 класса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
On (вставь месяц и число твоего дня рождения) I celebrate my birthday, I invite my friends and they congratulate me on my birthday. We eat a birthday cake, dance, play games. listen to music. I like me birthday very much. Придумала сама))) От души.... Желаю петерок))) Если не знаешь как слова читаются напиши сообщением))) Удачи..
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