Cоставь и реши уравнение: " Если 13% суммы задуманного числа и 35,6 уменьшить на 4,7, то получится -2,1. Найди задуманное число.
Математика
Cоставь и реши уравнение: " Если 13% суммы задуманного числа и 35,6 уменьшить на 4,7, то получится -2,1. Найди задуманное число.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х+35,6)*0,13-4,7=-2,1 0,13х+4,628-4,7=-2,1 0,13х+4,628=-2,1+4,7 0,13х+4,628=2,6 0,13х=2,6-4,628 0,13х=-2,028 Х= -2,028:0,13 х= -15,6 Ответ: х= -15,6 Всё проверял!!!! ВСё правильно!!!
Гость:
0,13х(х+35,6)-4,7=-2,1 0,13х+4,628-4,7=-2,1 0,13х=-2,1+0,072 0,13х=-2,028 х=-15,6
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