Cоставь и реши уравнение: " Если 13% суммы задуманного числа и 35,6 уменьшить на 4,7, то получится -2,1. Найди задуманное число.

Математика

Cоставь и реши уравнение: " Если 13% суммы задуманного числа и 35,6 уменьшить на 4,7, то получится -2,1. Найди задуманное число.

Автор: Гость