В треугольнике ABC угол C равен 90°, AC=5, cosA= 24/25. Найдите высоту CH.
Алгебра
В треугольнике ABC угол C равен 90°, AC=5, cosA= 24/25. Найдите высоту CH.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1 - (косинусА)квадрат ) корень квадратный= синус А Синус А = СН / АС Отсюда надется высота СН
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