рассчитайте какую массу водорода и кислорода можно получить при разложении электрическим током 450 г воды?
Химия
рассчитайте какую массу водорода и кислорода можно получить при разложении электрическим током 450 г воды?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2H2O (электролиз) → 2H2 + O2 n(H20)=450/18=25 моль m(H2)=25*2=50г m(o2)=m(h20)-m(H2)=400г
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