знайдiть висоту прямокутного трикутника проведеногоз вершини прямого кута якщо вонаподiляе гiпотенузу на вiдрiзки 9 см i 25 см
Геометрия
знайдiть висоту прямокутного трикутника проведеногоз вершини прямого кута якщо вонаподiляе гiпотенузу на вiдрiзки 9 см i 25 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
висота прямокутного трикутника, проведена до гупотенузи, є середнім геометричним проекцій катетів на гіпотенузу. h=корінь(9*25)=корінь(9)*коірнь(25)=2*5=15 см відповідь: 15 см
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