Мишка вскопал грядку площадью 10 м² за 2 ч, а его друг Костя вскопал грядку площадью 12 м² за 4 ч. За какое время они смогут вскопать грядку площадью 16 м², работая вместе?
Математика
Мишка вскопал грядку площадью 10 м² за 2 ч, а его друг Костя вскопал грядку площадью 12 м² за 4 ч. За какое время они смогут вскопать грядку площадью 16 м², работая вместе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
скорость мишки 5 кв м в час а кости - 12:4 = 3 кв м в час их общая скорость 5+3 = 8 кв м в час они вскопают грядку за 16:8= 2 часа Ответ: 2 часа
Гость:
1)10:2=5 кв.м.-Мишка вскопал за 1 час. 2)12:4=3 кв.м.-Костя вскопал за 1 час. 3)5+3=8 кв.м.-могут вскопать вместе за 1 час. 4)16:8=за 2 часа-вместе вскопают 16 кв.м.
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