Фонетичний розбір слів ящик та щастя допоможіть будласка

Гость: Гость:

`Ящик [й `а ш ч и к ] , 4б.,6зв., 2скл. 1cкл.,-відкритий,нагол. 2скл., - закр.,ненагол. я [й, а ] [й] - приг.,дзв.,м"як. [а] - гол.,нагол. щ [ш,ч] [ш] - приг.,твер.,глух.,шипл. [ч] - приг., тв.,глух.,шипл. и[и] - гол.,ненагол. к[к] - приг.,тв.,глух. Щ`астя [ш ч `а с т` a ] - 5б.,6зв., 2скл. 1скл., - відкр.,нагол. 2скл., - відкр., ненагол. щ[ш],[ч] [ш] - приг.,тв.,глух.,шипл. [ч] - приг.,тв.,глух.,шипл. а[a] - гол.,нагол. с[с] - приг.,тв.,глух.,шипл. т[т`] - приг.,м"як. я [a] - гол.,ненагол.