привезли рассаду цветов и распределили их по трем клумбам. Напервой клумбе посадили 1/3(дробь) всех кустиков рассады, на второй - 1/3 (дробь остатка, на третьей - 1/3 нового остатка рассады. После этого осталось 24 кустика расс...
Математика
привезли рассаду цветов и распределили их по трем клумбам. Напервой клумбе посадили 1/3(дробь) всех кустиков рассады, на второй - 1/3 (дробь остатка, на третьей - 1/3 нового остатка рассады. После этого осталось 24 кустика рассады. Сколько всего рассады цветов привезли? сколько рассады посадили на первой клумбе? на второй ? и на третьей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/3-1/3=2/3 от нового остатка рассады составляет 24 кустика 24:2=12 кустиков составляет 1/3 от нового остатка рассады или посадили на третьей клумбе 12*3=36 кустиков - новый остаток рассады, или 2/3 остатка рассады 36:2=18 кустиков составляет 1/3 остатка рассады, или посадили на второй клумбе 18*3=54 кустика - остаток рассады, или 2/3 всей рассады 54:2=27 кустиков - 1/3 всей рассады, или посадили на первой клумбе 27+18+12+24=81 кустик рассады привезли всего
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