привезли рассаду цветов и распределили их по трем клумбам. Напервой клумбе посадили 1/3(дробь) всех кустиков рассады, на второй - 1/3 (дробь остатка, на третьей - 1/3 нового остатка рассады. После этого осталось 24 кустика расс...

Математика

привезли рассаду цветов и распределили их по трем клумбам. Напервой клумбе посадили 1/3(дробь) всех кустиков рассады, на второй - 1/3 (дробь остатка, на третьей - 1/3 нового остатка рассады. После этого осталось 24 кустика рассады. Сколько всего рассады цветов привезли? сколько рассады посадили на первой клумбе? на второй ? и на третьей?

Автор: Гость