цистерна на 3/5 наполнена бензином. 1/5 цистерны перелили в бочку .Какая часть цистерны осталась заполненой бензином?
Математика
цистерна на 3/5 наполнена бензином. 1/5 цистерны перелили в бочку .Какая часть цистерны осталась заполненой бензином?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3/5 -1/5 = 2/5 осталась заполненой.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Расположить в ряд по увеличению полярности связей следующие соединения: 1) AlBr3; 2) HBr; 3) KBr; 4) Br2
Английский язык
Придумать и напиши вопросы.и краткие ответы.Например.dance . Paul.No :Can Paul dance? Paul-No he can*t. 1) ride a horse.Peter.Yes. 2) reed Rusian. ...
Русский язык
Математика
Мишка вскопал грядку площадью 10 м² за 2 ч, а его друг Костя вскопал грядку площадью 12 м² за 4 ч. За какое время они смогут вскопать грядку площад...