цистерна на 3/5 наполнена бензином. 1/5 цистерны перелили в бочку .Какая часть цистерны осталась заполненой бензином?

Математика

цистерна на 3/5 наполнена бензином. 1/5 цистерны перелили в бочку .Какая часть цистерны осталась заполненой бензином?

Автор: Гость