Расположить в ряд по увеличению полярности связей следующие соединения: 1) AlBr3; 2) HBr; 3) KBr; 4) Br2
Химия
Расположить в ряд по увеличению полярности связей следующие соединения: 1) AlBr3; 2) HBr; 3) KBr; 4) Br2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) ЭО(Al)=1,5 ЭО(Br)=2,8 ΔЭО = 2,8 - 1,5 = 1,3 2) ЭО(H)=2,1 ЭО(Br)=2,8 ΔЭО = 2,8 - 2,1 = 0,7 3) ЭО(K)=0,8 ЭО(Br)=2,8 ΔЭО = 2,8 - 0,8 = 2 4) ЭО(Br)=2,8 ΔЭО = 2,8 - 2,8 = 0 Ответ: Br2, HBr, AlBr3, KBr
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