Дан правильный шестиугольник,его меньшая диагональ равна a.Найдите сторону шестиугольника и его большую диагональ.
Геометрия
Дан правильный шестиугольник,его меньшая диагональ равна a.Найдите сторону шестиугольника и его большую диагональ.
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Напор воды в водокачке создается насосом. Определите на какую высоту поднимается вода, если давление, созданное насосом, равно 400кПа
Химия
Математика
Сетку-рабицу длинной 98м надо на две части так,что бы одна часть была на 18м больше другой.Найдите длину каждой части сетки.