Дан правильный шестиугольник,его меньшая диагональ равна a.Найдите сторону шестиугольника и его большую диагональ.

Геометрия
Дан правильный шестиугольник,его меньшая диагональ равна a.Найдите сторону шестиугольника и его большую диагональ.
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