Напор воды в водокачке создается насосом. Определите на какую высоту поднимается вода, если давление, созданное насосом, равно 400кПа
Физика
Напор воды в водокачке создается насосом. Определите на какую высоту поднимается вода, если давление, созданное насосом, равно 400кПа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р=рhg h= Р = 400 000 Па = 40 м рg 1000кг/м3*10Н/кг
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