Дайте название следующим соединениям: a) LiOH b) Mg(OH)2 c)Fe(OH)3 d) Fe(OH)2 e)Pb(OH)2

Химия
Дайте название следующим соединениям: a) LiOH b) Mg(OH)2 c)Fe(OH)3 d) Fe(OH)2 e)Pb(OH)2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)Гидроксид лития б)Гидроксид магния в)Гидроксид железа(III) г)Гирдроксид железа (II) е)Гидроксид свинца 
Гость:
а)гидроксид лития 1+ б)гидроксид магния 2+ с)гидроксид железа 3+ д)гидроксид железа 2+ е)гидроксид свинца 2+
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