помогите решить задачу через уравнение потом через дискриминант. Катер прошёл 80 км по течению реки и вернулся обратно, затратив на весь путь 9 часов. Найдите скорость течения реки, если скорость катера в стоячей воде равна 18к...
Алгебра
помогите решить задачу через уравнение потом через дискриминант. Катер прошёл 80 км по течению реки и вернулся обратно, затратив на весь путь 9 часов. Найдите скорость течения реки, если скорость катера в стоячей воде равна 18км/ч.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х – скорость течения реки (18+х)-скорость катера по течению (18-х) -скорость катера против течения 80/(18+x)+80/(18-х)=9 80(18-х)+80(18+х)-9(324-х2)=0 9х2 – 36=0 Х=-2 или х=2 Ответ: 2
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