4 девочки пели песни. Каждую песню исполняли 3 девочки их 4-х. Катя исполнила больше всех - 8 песен, Лена - меньше всех - 5. Сколько песен было всего?
Математика
4 девочки пели песни. Каждую песню исполняли 3 девочки их 4-х. Катя исполнила больше всех - 8 песен, Лена - меньше всех - 5. Сколько песен было всего?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25 песен было всего в этой задаче
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