4 девочки пели песни. Каждую песню исполняли 3 девочки их 4-х. Катя исполнила больше всех - 8 песен, Лена - меньше всех - 5. Сколько песен было всего?

Математика

4 девочки пели песни. Каждую песню исполняли 3 девочки их 4-х. Катя исполнила больше всех - 8 песен, Лена - меньше всех - 5. Сколько песен было всего?

Автор: Гость