В супермаркете установлено 96 телекамер,которые поровну размещены в 8 торговых залах.Сколько телекамер было в каждом зале?В 6 залах?В 4 залах?
Математика
В супермаркете установлено 96 телекамер,которые поровну размещены в 8 торговых залах.Сколько телекамер было в каждом зале?В 6 залах?В 4 залах?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В одном зале 12 камер( т.к. 96:8=12) значит в 6 залах будет 72 камеры(т.к. 12х6=72) в 4 залах 48 камер(т.к. 12х4=48)
Гость:
1)96:8= 12(телекамер)- в одном зале 2)12*6= 72(телекамер)-в 6 залах 3)12*4=48 (телекамер)- в 4 залах Ответ: в каждом зале-12 телекамер, в 6 залах -72 телекамер, в 4 залах-48 телекамер
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