хозяйка купила орехи по цене 150 рублей за килограмм .После чистки орехов от скорлупы осталось 60% их веса .Сколько стоит хозяйке килограмм очищенных орехов?
Алгебра
хозяйка купила орехи по цене 150 рублей за килограмм .После чистки орехов от скорлупы осталось 60% их веса .Сколько стоит хозяйке килограмм очищенных орехов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60%=0,6 - в десятичной дроби 150*0,6=90- умножали на кг орехов и на их вес
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