хозяйка купила орехи по цене 150 рублей за килограмм .После чистки орехов от скорлупы осталось 60% их веса .Сколько стоит хозяйке килограмм очищенных орехов?

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хозяйка купила орехи по цене 150 рублей за килограмм .После чистки орехов от скорлупы осталось 60% их веса .Сколько стоит хозяйке килограмм очищенных орехов?

Автор: Гость