Может ли быть у одного слова более одного переносного значения????? СРОЧНО!!!!!!!

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Может ли быть у одного слова более одного переносного значения????? СРОЧНО!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
да, может быть у одного слова более одного значения.
Гость:
Большое количество слов имеет несколько (два и более) значений. Так, например, для слова голова в Толковом словаре С. И. Ожегова приводится 6 значений: 1) часть тела человека или животного, 2) ум, рассудок (Он человек с головой), 3) человек как носитель идей (Он голова!), 4) передняя часть чего-либо (голова колонны, поезда), 5) единица счёта скота (стадо в 100 голов), 6) пищевой продукт в форме шара, конуса (голова сыра, сахара). Все значения многозначного слова связаны между собой (хоть иногда и не всё сразу). В многозначном слове выделяются главное (исходное, первичное) значение слова и производные от него значения. Новые значения возникают у слова в результате переноса наименования (внешней оболочки слова – звуковой и буквенной последовательности) с одного объекта действительности на другие объекты.
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