определите степень окисления и валентность железа

Химия
определите степень окисления и валентность железа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
степень окисления у железа +2; +3 и очень редко +6. валентности у железа бывают II и III.
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