суточная потребность человека в фосфоре составляет 1г. известны массовые доли фосфора в ... в яйцах - 0.224 в сыре - 0.701. вычислите массу каждого продукта, в которой содержится сут.норма фосфора
Химия
суточная потребность человека в фосфоре составляет 1г. известны массовые доли фосфора в ... в яйцах - 0.224 в сыре - 0.701. вычислите массу каждого продукта, в которой содержится сут.норма фосфора
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ну так вот если х масса продукта то для яйца: 0,224*х=1 значит х=4,46 г для сыра: 0,701х=1 значит х=1,426 г
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