два велосипедиста виїхали з міста .Один їхав зі швидкістю 10км\ч, а другий 13км\ч. Через 2 год другий проколов камеру, тому далі йшов пішки зі швидкістю 4 км\ч. На якій відстані від міста перший дожене другого?
Математика
два велосипедиста виїхали з міста .Один їхав зі швидкістю 10км\ч, а другий 13км\ч. Через 2 год другий проколов камеру, тому далі йшов пішки зі швидкістю 4 км\ч. На якій відстані від міста перший дожене другого?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 13*2=26 км - проїхав другий велосипедист до проколу камери 2)10*2=20 км - проїхав перший велосипедист до проколу камери другим велосипедистом 3) 26-20=6 км -відстань між велосипедистами на час проколу другим велосипедистом камери 4) 10-4=6 км/год - різниця швидкостей першого велосипедиста і пішого другого велосипедиста 5) 6:6=1 год - через стільки часу після проколу камери другим велосипедистом перший наздожене його 6) 2+1=3 год - за такий час від початку руху перший велосипедист наздогнав другого 7) 10* 3=30 км - на такій відстані перший велосипедист наздожене другого відповіді: на відстані 30 км
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