между числами 3 и 48 ,вставьте такие три числа ,которые вместе с данными числами образуют геометрическую прогрессиию
Алгебра
между числами 3 и 48 ,вставьте такие три числа ,которые вместе с данными числами образуют геометрическую прогрессиию
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это числа 6,12,24 3, 3*2=6, 6*2=12, 12*2=24, 24*2=48
Гость:
6,12,24( так как умножаем на 2)
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