между числами 3 и 48 ,вставьте такие три числа ,которые вместе с данными числами образуют геометрическую прогрессиию

Алгебра

между числами 3 и 48 ,вставьте такие три числа ,которые вместе с данными числами образуют геометрическую прогрессиию

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