complate the dialogue using the phrases from the box

Английский язык
complate the dialogue using the phrases from the box
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