написать письмо любовь шевцовой передовая свои чувства и переживания
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написать письмо любовь шевцовой передовая свои чувства и переживания
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здравствуй, далекая подруга. Я узнала о тебе и твоих товарищах из романа А.Фадеева "Молодая гвардия" , написанный им на основе исторических архивов и документов о ВОв. Любка, хочу тебе признаться, что ты моя самая любимая героиня. Мне нравится в тебе все, начиная от взбалмашности твоего характера, жизнерадостности и веселости и до твоих бесстрашия и решительности .Быть до отчаяния мужественной и преданной своей Отчизне может далеко не каждый , на это сопособны только самые настоящие герои , люди с большой буквы.А ты именно такая ! Ни минуты не раздумывая, рискуя собственной жизнью , ты и твои товарищи мужественно спасали жизни других людей, встали на защиту своей Родины. Сколько в тебе красоты ! Вот ты пляшешь"Цыганочку",разметая подол широкой юбки , вот прикрываешь ослабевших в гестаповских застенках товарищей, вот решительно делаешь шаг к собственной гибели... Спасибо, Любовь Шевцова, что ты была! Я бы хотела иметь такую подругу.
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