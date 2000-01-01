зачем человеку трудиться?

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По моему мнению, человеку стоит трудиться прежде всего с целью самореализации и поиска интереса в жизни. Естественно, что труд без достойной оплаты – пустая трата времени, однако, финансовый вопрос хоть и важен, но всё же второстепенен. В первую очередь следует искать занятие по интересам, ведь работу, которая тебе по душе гораздо легче выполнять, чем ту, которая тебе ненавистна! Человек также может трудиться с целью прокормить себя и свою семью, с целью оплаты своего образования или иммиграции. Работа и деньги открывают перед человеком множество дверей в интересную социальную жизнь.