зачем человеку трудиться?

География
зачем человеку трудиться?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По моему мнению, человеку стоит трудиться прежде всего с целью самореализации и поиска интереса в жизни. Естественно, что труд без достойной оплаты – пустая трата времени, однако, финансовый вопрос хоть и важен, но всё же второстепенен. В первую очередь следует искать занятие по интересам, ведь работу, которая тебе по душе гораздо легче выполнять, чем ту, которая тебе ненавистна! Человек также может трудиться с целью прокормить себя и свою семью, с целью оплаты своего образования или иммиграции. Работа и деньги открывают перед человеком множество дверей в интересную социальную жизнь.
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