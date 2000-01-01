электрический обогреватель мощность 4,4 кВт подключен к сети с напряжением 220В.какой величины ток проходит по нему?если одновременно с электрообогревателем включена электрическая лампа мощностью 220Вт во сколько раз больше эле...

Физика
электрический обогреватель мощность 4,4 кВт подключен к сети с напряжением 220В.какой величины ток проходит по нему?если одновременно с электрообогревателем включена электрическая лампа мощностью 220Вт во сколько раз больше электроэнергии расходуется в обогревателе чем в лампе? 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 мощность 4,4 кВт = напряжение 220В * сила тока сила тока = 4400 / 220 = 20 А во втором случае полная мощность Р= Р1+Р2 электроэнергия это РАБОТА тока по нагреву  электрического обогревателя А1=Р1*t или лампы А2=P2*t t- время работы  электрического обогревателя и лампы А1=Р1*t / А2=P2*t = Р1 /Р2 =4400 / 220 = 20 раз в 20 раз  больше электроэнергии расходуется в обогревателе чем в лампе
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