электрический обогреватель мощность 4,4 кВт подключен к сети с напряжением 220В.какой величины ток проходит по нему?если одновременно с электрообогревателем включена электрическая лампа мощностью 220Вт во сколько раз больше эле...

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мощность 4,4 кВт = напряжение 220В * сила тока сила тока = 4400 / 220 = 20 А во втором случае полная мощность Р= Р1+Р2 электроэнергия это РАБОТА тока по нагреву электрического обогревателя А1=Р1*t или лампы А2=P2*t t- время работы электрического обогревателя и лампы А1=Р1*t / А2=P2*t = Р1 /Р2 =4400 / 220 = 20 раз в 20 раз больше электроэнергии расходуется в обогревателе чем в лампе