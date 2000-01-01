С помощью подбора синонимов и антонимов разьясните лексическое значение слов ясный(день), несмелый(человек).  

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С помощью подбора синонимов и антонимов разьясните лексическое значение слов ясный(день), несмелый(человек).  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ясный день. синонимы: светлый, безоблачный, солнечный, погожий; антонимы: хмурый, дождливый, облачный, непогожий, пасмурный несмелый человек. синонимы: нерешительный, неуверенный, осторожный; антонимы: решительный, храбрый, рисковый
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