какова наивероятнейшая скорость молекул водорода при температуре 400 к

Физика
какова наивероятнейшая скорость молекул водорода при температуре 400 к
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
средняя квадратичная скорость Vкв = √(3RT/μ).=  подставь и посчитай  системе СИ универсальная газовая постоянная равна  Дж⁄(моль∙К). Т=400 К μ-водород Атомная масса (молярная масса) 1,00794 а. е. м. (г/моль)
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