какова наивероятнейшая скорость молекул водорода при температуре 400 к

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средняя квадратичная скорость Vкв = √(3RT/μ).= подставь и посчитай системе СИ универсальная газовая постоянная равна Дж⁄(моль∙К). Т=400 К μ-водород Атомная масса (молярная масса) 1,00794 а. е. м. (г/моль)