1.С какой целью приезжает Чичиков в губернский город НН? 2.Каким мы видим Чичикова в первой главе? 3.Как автор относится к своему персонажу? 4.Что делает Чичиков на протяжении всего текста поэмы? 5.Почему Н.В. Гоголь называет Ч...
Литература
1.С какой целью приезжает Чичиков в губернский город НН? 2.Каким мы видим Чичикова в первой главе? 3.Как автор относится к своему персонажу? 4.Что делает Чичиков на протяжении всего текста поэмы? 5.Почему Н.В. Гоголь называет Чичикова меньше больше ? 6.В чём особенность замысла Н.В. Гоголя при создании меньше больше ? 7.Какими средствами автор раскрывает характер Чичикова? 8.Какие вещи (предметы) постоянно сопровождают героя? P.S Спасибо огромное заранее!!! и есле можно то сегодня пожалуйсто=)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1Чичиков приезжает с целью чтобы показать какой он богатый,с помошью мертвых крестьян.2Чичиков еам кажется хитрым,продуманным.3.Автор показывает насколько он бездушен и как всех обманывает своими действими.4 на протяжении всего текста Чичиков "обводит вокруг пальца" всех его окружающих в свою выгоду.
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