1.С какой целью приезжает Чичиков в губернский город НН? 2.Каким мы видим Чичикова в первой главе? 3.Как автор относится к своему персонажу? 4.Что делает Чичиков на протяжении всего текста поэмы? 5.Почему Н.В. Гоголь называет Ч...

Литература

1.С какой целью приезжает Чичиков в губернский город НН? 2.Каким мы видим Чичикова в первой главе? 3.Как автор относится к своему персонажу? 4.Что делает Чичиков на протяжении всего текста поэмы? 5.Почему Н.В. Гоголь называет Чичикова меньше больше ? 6.В чём особенность замысла Н.В. Гоголя при создании меньше больше ? 7.Какими средствами автор раскрывает характер Чичикова? 8.Какие вещи (предметы) постоянно сопровождают героя? P.S Спасибо огромное заранее!!! и есле можно то сегодня пожалуйсто=)

Автор: Гость